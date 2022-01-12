Андрей Мозалев: Мой главный соперник - я сам

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев подвел итоги короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в Таллине. Мозалев захватил лидерство на турнире, обойдя двух соотечественников - Марка Кондратюка и Евгения Семененко.

- Это был хороший прокат. Все получилось, хотя я мог исполнить элементы еще лучше, - сказал Мозалев на пресс-конференции. - Но это только промежуточный результат. Нужно еще откатать произвольную программу. И самым главным соперником буду я сам.

Андрей также рассказал, как отреагировал на новость о том, что из-за травмы Михаила Коляды он из запасного стал участником чемпионата Европы.

- Я узнал об этом в воскресенье, а в понедельник надо было вылетать в Эстонию, - отметил фигурист. - Но я постарался сохранить спокойствие и продолжал готовиться как обычно. Поскольку я был первым запасным, я все время тренировался. Я набрал хорошую форму и просто ее поддерживал. Я был готов выступать в любой момент.