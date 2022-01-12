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12.01.2022 17:37
Рубрика: Спорт

Почему некоторые ведущие фигуристы пропускают Чемпионат Европы

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию - последняя проверка сил перед Олимпийскими играми в Пекине. В составе сборной России, которая, как всегда, претендует на звание сильнейшей команды и Старого Света, и целого мира, почти все наши лидеры. Турнир пропустит только Михаил Коляда, получивший на тренировке небольшое повреждение правой стопы. В других сборных тоже есть несколько травмированных спортсменов. Однако самым обсуждаемым стало снятие с соревнований французского танцевального дуэта Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон.
Парники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались запасными, но их показательный номер - в духе времени. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Парники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались запасными, но их показательный номер - в духе времени. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Парники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались запасными, но их показательный номер - в духе времени. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Французы - серебряные призеры Олимпиады-2018, четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы. Но на ЧЕ-2020 их обыграли наши Виктория Синицина - Никита Кацалапов. В следующем сезоне ученики Александра Жулина стали и чемпионами мира. Правда, в отсутствие Пападакис - Сизерона, чувствовавших нехватку соревновательной практики и уверенности в пандемийный год. Все предвкушали новое очное соперничество двух дуэтов, которые считаются фаворитами в борьбе за "золото" Игр. Но разборки откладываются до Пекина. Французы не приедут в Таллин из-за боязни заразиться коронавирусом.

Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Дмитриев рассказал о борьбе фигуристов за золото ЧЕ и Игр

- Мы решили максимально перестраховаться, чтобы защититься от заражения. Перелеты, выступление на соревнованиях без "пузыря" - слишком большой риск, - рассказала Пападакис в интервью France TV Sport. - Решение далось непросто, потому что это престижный турнир, но мы считаем, что благоразумнее будет его пропустить.

Предолимпийский чемпионат Европы особенный. Тут неизбежно идет тактическая борьба. Можно говорить о нежелании французов встречаться перед Олимпиадой с основными конкурентами, которым к тому же уже проигрывали, но, что более вероятно в эпоху ковида, о естественном желании обезопасить себя и поберечь здоровье и силы ради Игр.

Тем более что, пока верстался номер, пришла информация о первом случае заражения на турнире. Положительный тест на коронавирус сдал одиночник Николай Майоров, выступающий за Швецию. Еще раньше сборная Израиля - а это одна из самых безопасных стран в плане риска инфицироваться - отказалась от поездки в Таллин практически в полном составе. Заразились несколько членов команды, в том числе тренер фигуриста Марка Городницкого. В итоге от Израиля выступит только одиночница Тэйлор Моррис.

Первый положительный тест на ковид в Таллине сдал швед Николай Майоров

Что касается ковидного протокола на ЧЕ, то участники, тренеры и журналисты сдают экспресс-тесты каждые 24 часа. В случае положительного результата будет сделан повторный экспресс-тест, а также ПЦР-тест. Причем до получения результата придется посидеть в изоляции. В случае если инфекция подтвердится, зараженный помещается на карантин, минимальный срок которого составляет 10 дней, а максимальный - 14.

Конечно, за всеми этими новостями следишь с тревогой, но без паники. Поводов для серьезного беспокойства пока не видят и организаторы соревнований, которые стараются держать эту сложную ситуацию под контролем.

Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, все тесты наших фигуристов дали отрицательный результат.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022