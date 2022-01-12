Почему некоторые ведущие фигуристы пропускают Чемпионат Европы

В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию - последняя проверка сил перед Олимпийскими играми в Пекине. В составе сборной России, которая, как всегда, претендует на звание сильнейшей команды и Старого Света, и целого мира, почти все наши лидеры. Турнир пропустит только Михаил Коляда, получивший на тренировке небольшое повреждение правой стопы. В других сборных тоже есть несколько травмированных спортсменов. Однако самым обсуждаемым стало снятие с соревнований французского танцевального дуэта Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон.

Парники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались запасными, но их показательный номер - в духе времени. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Французы - серебряные призеры Олимпиады-2018, четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы. Но на ЧЕ-2020 их обыграли наши Виктория Синицина - Никита Кацалапов. В следующем сезоне ученики Александра Жулина стали и чемпионами мира. Правда, в отсутствие Пападакис - Сизерона, чувствовавших нехватку соревновательной практики и уверенности в пандемийный год. Все предвкушали новое очное соперничество двух дуэтов, которые считаются фаворитами в борьбе за "золото" Игр. Но разборки откладываются до Пекина. Французы не приедут в Таллин из-за боязни заразиться коронавирусом.

- Мы решили максимально перестраховаться, чтобы защититься от заражения. Перелеты, выступление на соревнованиях без "пузыря" - слишком большой риск, - рассказала Пападакис в интервью France TV Sport. - Решение далось непросто, потому что это престижный турнир, но мы считаем, что благоразумнее будет его пропустить.

Предолимпийский чемпионат Европы особенный. Тут неизбежно идет тактическая борьба. Можно говорить о нежелании французов встречаться перед Олимпиадой с основными конкурентами, которым к тому же уже проигрывали, но, что более вероятно в эпоху ковида, о естественном желании обезопасить себя и поберечь здоровье и силы ради Игр.

Тем более что, пока верстался номер, пришла информация о первом случае заражения на турнире. Положительный тест на коронавирус сдал одиночник Николай Майоров, выступающий за Швецию. Еще раньше сборная Израиля - а это одна из самых безопасных стран в плане риска инфицироваться - отказалась от поездки в Таллин практически в полном составе. Заразились несколько членов команды, в том числе тренер фигуриста Марка Городницкого. В итоге от Израиля выступит только одиночница Тэйлор Моррис.

Первый положительный тест на ковид в Таллине сдал швед Николай Майоров

Что касается ковидного протокола на ЧЕ, то участники, тренеры и журналисты сдают экспресс-тесты каждые 24 часа. В случае положительного результата будет сделан повторный экспресс-тест, а также ПЦР-тест. Причем до получения результата придется посидеть в изоляции. В случае если инфекция подтвердится, зараженный помещается на карантин, минимальный срок которого составляет 10 дней, а максимальный - 14.

Конечно, за всеми этими новостями следишь с тревогой, но без паники. Поводов для серьезного беспокойства пока не видят и организаторы соревнований, которые стараются держать эту сложную ситуацию под контролем.

Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, все тесты наших фигуристов дали отрицательный результат.