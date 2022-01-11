Олимпийский чемпион Дмитриев рассказал о борьбе фигуристов за золото ЧЕ и Игр

В Таллине 12 января стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, где выступят все сильнейшие российские спортсмены, которые уже 4 февраля начнут борьбу за олимпийские медали в Пекине. О том, чего ждать от континентального первенства и может ли турнир повлиять на олимпийские расклады, корреспондент "РГ" беседует с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым. Но начали мы разговор с другого приятного события: сын Артура Валерьевича, Артур Дмитриев-младший, участвовавший в чемпионате США, исполнил четверной аксель.

Первым в мире квад-аксель, пусть и не очень удачно, продемонстрировал Юдзуру Ханю. Как оцените попытку сына?

Артур Дмитриев: Четверной аксель Артур прыгал еще до пандемии, причем полностью докрученный, но на тренировках. У меня и запись есть чистых приземлений.

Здесь же он не докрутил четверть, хотя судьи поставили полоборота. Неплохой прыжок. Я вообще не был уверен, что он сможет подготовиться. Практически два года мы не тренировались, он это делал самостоятельно, на массовом льду. Но у него получилось. Молодец. Горжусь, что он показал прыжок - и на тренировках, и в прокате. Для него это большой шаг. Хотя для таких серьезных соревнований форму Артур еще не набрал.

Как думаете, пойдет четверной аксель в массы?

Артур Дмитриев: Полагаю, нет. Но лидеры его будут делать. Смотрите, четверной лутц в мире исполняют, наверное, восемь-десять человек максимум. На соревнованиях и того меньше - пять. С акселем будет та же история. Конечно, в этом плане Артур двигает фигурное катание вперед. За ним пойдут молодые ребята, увидев, что это реально, изучив по видео, как это исполняется.

Если говорить о мужском катании на чемпионате Европы, то из-за травмы выбыл Михаил Коляда. Сильно это ослабит нашу сборную?

Артур Дмитриев: У нас сейчас подбирается неплохая команда мальчиков. Только катаются все нестабильно. Поэтому им нужно себя проявить. И чемпионат Европы как раз может выявить ребят, которые умеют собираться. Что касается Коляды, надеюсь, что травма несерьезная, не испортит весь сезон. И он не едет в Таллин, чтобы выступить на Олимпийских играх. Но когда ребята исполняют четверные прыжки, они ходят по краю лезвия. Нужно быть и физически, и, что не менее важно, психологически готовым. Тренер должен угадывать, когда работаем: сегодня или завтра, утром или вечером. Такая точечная настройка. Постоянно прыгать эти сложнейшие прыжки невозможно. Поэтому много травм, особенно мелких. Хоть они и подготовлены, но фигуристы поддергивают, растягивают мышцы. К тому же ребята потяжелее, чем девчонки. У нас они легонькие, маленькие. Хотя у них тоже травм хватает. Нужно вдумчиво работать и тренеру, и спортсмену, и врачам - всем.

Понятно, что на ЧЕ Валиева, Трусова и Щербакова будут вне конкуренции. А внутри этой тройки может произойти перестановка по сравнению с отбором?

Артур Дмитриев: Если все они будут кататься чисто, то ничего не изменится. В принципе, та раскладка, которая получилась по итогам чемпионата России, отражает реальные позиции сил. Конечно, может кто-то прибавить. К тому же у нас хорошая скамейка запасных, есть те, кто может выступать на высоком уровне. И очень жалко, что не все они могут себя проявить. Но они молодые. Раньше в таком возрасте так не катались. Даже близко. Если и пытались технически, то по уровню скольжения, подаче, танцевальности, позиций сравнивать нельзя. Уровень женского катания колоссально вырос.

Тем не менее Трусова, которая стремится прыгнуть пять четверных, заявила только один. С чем это может быть связано?

Артур Дмитриев: Все-таки предолимпийский чемпионат Европы - это проходной старт. Многие спортсмены снимаются с него, чтобы форму не форсировать и подготовиться к Играм. Так было всегда.

А возьмем ситуацию в парах. Разве это не шанс для Тарасовой - Морозова, которые еду в Таллин третьим номером, подняться выше, обогнать хотя бы одну из пар Москвиной?

Артур Дмитриев: Вполне возможно. Ребята будут стараться, будет борьба. Кто-то может ошибиться. Но это не повлияет на результаты на Олимпиаде. Опосредованно - да, но напрямую - нет. Все пары имеют серьезный набор элементов, подачу, хореографию. В Пекине же просто надо кататься чисто. Кто выступит надежнее, тот и победит. Шансы на золото есть у всех российских пар. Но я так понимаю, что еще будет серьезная конкуренция за участие в командном турнире, потому что это практически стопроцентная медаль: золотая - незолотая, но гарантированная.

Уровень одиночниц вырос колоссально. Раньше в таком возрасте даже близко так не катались - по технике, скольжению, танцевальности, презентации

Я рад, что у нас собралась такая сильная сборная. Танцоры, чемпионы мира Синицина и Кацалапов вроде бы восстановились и будут выступать на Европе. Это прекрасно. Наверное, только мальчики - темные лошадки. Непонятно, кто выстрелит. Но я смотрел чемпионат США: как там наш парень Илья Малинин откатался! При этом американцы не собираются везти его в Пекин. Это, конечно, неправильно. Ему всего 17. Посмотрим, сможет ли удержать такое катание, когда он оформится. А он мальчик высокий. Но пока он сделал очень серьезную заявку.

Прыгает каскад из двух четверных на тренировке…

Артур Дмитриев: Ну, это еще Плющенко делал на тренировках. Нас этим не удивишь. Женя исполнял "4-4-3". Я сам лично видел. Уникальный спортсмен. Надеюсь, у него получится преуспеть и в тренерском деле.

Где будем смотреть

12 января, среда

Первый канал

22.35. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.

13 января, четверг

Первый канал

17.00. Женщины короткая ­программа. Прямая Трансляция.

22.35. Пары. Произвольная ­программа. Трансляция.

14 января, пятница

Первый канал

17.00. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция.

15 января, суббота

Первый канал

21.30. Танцы на льду. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

Цифра: 4 победы одержали наши фигуристы на ЧЕ-2020 в Граце. Тогда все золото турнира россияне ­завоевали впервые за 14 лет. Сможем ли повторить успех в Таллине?

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.