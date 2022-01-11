Олимпийский чемпион Дмитриев рассказал о борьбе фигуристов за золото ЧЕ и Игр

Первым в мире квад-аксель, пусть и не очень удачно, продемонстрировал Юдзуру Ханю. Как оцените попытку сына?
Артур Дмитриев: Четверной аксель Артур прыгал еще до пандемии, причем полностью докрученный, но на тренировках. У меня и запись есть чистых приземлений.
Здесь же он не докрутил четверть, хотя судьи поставили полоборота. Неплохой прыжок. Я вообще не был уверен, что он сможет подготовиться. Практически два года мы не тренировались, он это делал самостоятельно, на массовом льду. Но у него получилось. Молодец. Горжусь, что он показал прыжок - и на тренировках, и в прокате. Для него это большой шаг. Хотя для таких серьезных соревнований форму Артур еще не набрал.
Как думаете, пойдет четверной аксель в массы?
Артур Дмитриев: Полагаю, нет. Но лидеры его будут делать. Смотрите, четверной лутц в мире исполняют, наверное, восемь-десять человек максимум. На соревнованиях и того меньше - пять. С акселем будет та же история. Конечно, в этом плане Артур двигает фигурное катание вперед. За ним пойдут молодые ребята, увидев, что это реально, изучив по видео, как это исполняется.
Если говорить о мужском катании на чемпионате Европы, то из-за травмы выбыл Михаил Коляда. Сильно это ослабит нашу сборную?
Артур Дмитриев: У нас сейчас подбирается неплохая команда мальчиков. Только катаются все нестабильно. Поэтому им нужно себя проявить. И чемпионат Европы как раз может выявить ребят, которые умеют собираться. Что касается Коляды, надеюсь, что травма несерьезная, не испортит весь сезон. И он не едет в Таллин, чтобы выступить на Олимпийских играх. Но когда ребята исполняют четверные прыжки, они ходят по краю лезвия. Нужно быть и физически, и, что не менее важно, психологически готовым. Тренер должен угадывать, когда работаем: сегодня или завтра, утром или вечером. Такая точечная настройка. Постоянно прыгать эти сложнейшие прыжки невозможно. Поэтому много травм, особенно мелких. Хоть они и подготовлены, но фигуристы поддергивают, растягивают мышцы. К тому же ребята потяжелее, чем девчонки. У нас они легонькие, маленькие. Хотя у них тоже травм хватает. Нужно вдумчиво работать и тренеру, и спортсмену, и врачам - всем.
Понятно, что на ЧЕ Валиева, Трусова и Щербакова будут вне конкуренции. А внутри этой тройки может произойти перестановка по сравнению с отбором?
Артур Дмитриев: Если все они будут кататься чисто, то ничего не изменится. В принципе, та раскладка, которая получилась по итогам чемпионата России, отражает реальные позиции сил. Конечно, может кто-то прибавить. К тому же у нас хорошая скамейка запасных, есть те, кто может выступать на высоком уровне. И очень жалко, что не все они могут себя проявить. Но они молодые. Раньше в таком возрасте так не катались. Даже близко. Если и пытались технически, то по уровню скольжения, подаче, танцевальности, позиций сравнивать нельзя. Уровень женского катания колоссально вырос.
Тем не менее Трусова, которая стремится прыгнуть пять четверных, заявила только один. С чем это может быть связано?
Артур Дмитриев: Все-таки предолимпийский чемпионат Европы - это проходной старт. Многие спортсмены снимаются с него, чтобы форму не форсировать и подготовиться к Играм. Так было всегда.
А возьмем ситуацию в парах. Разве это не шанс для Тарасовой - Морозова, которые еду в Таллин третьим номером, подняться выше, обогнать хотя бы одну из пар Москвиной?
Артур Дмитриев: Вполне возможно. Ребята будут стараться, будет борьба. Кто-то может ошибиться. Но это не повлияет на результаты на Олимпиаде. Опосредованно - да, но напрямую - нет. Все пары имеют серьезный набор элементов, подачу, хореографию. В Пекине же просто надо кататься чисто. Кто выступит надежнее, тот и победит. Шансы на золото есть у всех российских пар. Но я так понимаю, что еще будет серьезная конкуренция за участие в командном турнире, потому что это практически стопроцентная медаль: золотая - незолотая, но гарантированная.
Я рад, что у нас собралась такая сильная сборная. Танцоры, чемпионы мира Синицина и Кацалапов вроде бы восстановились и будут выступать на Европе. Это прекрасно. Наверное, только мальчики - темные лошадки. Непонятно, кто выстрелит. Но я смотрел чемпионат США: как там наш парень Илья Малинин откатался! При этом американцы не собираются везти его в Пекин. Это, конечно, неправильно. Ему всего 17. Посмотрим, сможет ли удержать такое катание, когда он оформится. А он мальчик высокий. Но пока он сделал очень серьезную заявку.
Прыгает каскад из двух четверных на тренировке…
Артур Дмитриев: Ну, это еще Плющенко делал на тренировках. Нас этим не удивишь. Женя исполнял "4-4-3". Я сам лично видел. Уникальный спортсмен. Надеюсь, у него получится преуспеть и в тренерском деле.
12 января, среда
Первый канал
22.35. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
13 января, четверг
Первый канал
17.00. Женщины короткая программа. Прямая Трансляция.
22.35. Пары. Произвольная программа. Трансляция.
14 января, пятница
Первый канал
17.00. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция.
15 января, суббота
Первый канал
21.30. Танцы на льду. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.
Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.