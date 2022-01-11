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11.01.2022 00:00
Рубрика: Спорт

У фигуристов на ЧЕ-2022 место Коляды занял Мозалев

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призер чемпионата мира-2018 в мужском одиночном катании Михаил Коляда не сможет выступить на стартующем завтра в Таллине (Эстония) континентальном первенстве.

Коляда, в послужном списке которого есть и два третьих места европейских чемпионатов (2017, 2018), на одной из недавних тренировок получил травму стопы. Михаила в составе нашей сборной заменит чемпион мира-2020 среди юниоров Андрей Мозалев. Интересно, что этот победный для спортсмена турнир два года назад проходил именно в Таллине.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Участники ЧЕ по фигурному катанию будут сдавать тесты на ковид каждые 24 часа

ЧЕ-2022 откроется в среду короткой программой у мужчин. Таким образом, Россию в этом виде программы будут представлять новый чемпион страны Марк Кондратюк, занявший в Санкт-Петербурге четвертое место Евгений Семененко и обладатель бронзы Мозалев, считавшийся первым номером среди запасных.

Спорт Фигурное катание