Участники ЧЕ по фигурному катанию будут сдавать тесты на ковид каждые 24 часа

Участники чемпионата Европы по фигурному катанию, который состоится в Таллине с 12 по 16 января, будут сдавать тесты на коронавирус каждые 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Согласно ковидному протоколу, аккредитация на соревнования у спортсменов, тренеров и журналистов будет действительна только с экспресс-тестом, который нужно будет сдавать каждый день. В случае положительного результата будет сделан повторный экспресс-тест, а также ПЦР-тест. При этом до получения результата участника поместят на карантин. В случае если инфекция подтвердится, зараженный помещается на карантин, минимальный срок которого составляет 10 дней, а максимальный - 14.

Напомним, что чемпионы мира в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом.

Сборная России будет представлена на турнире максимальным количеством участников - по три квоты в каждой дисциплине: женском, мужском и парном катании, а также в танцах.