Месси и Роналду не вошли в топ-3 лучших игроков по версии УЕФА

Выдающиеся футболисты последних лет - аргентинец Лионель Месси, выступающий сейчас за "ПСЖ", и португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" - не попали в число претендентов на звание игрока сезона-2020/21 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как сообщается на сайте УЕФА, топ-3 футболистов составили полузащитники, выступающие в английской премьер-лиге. Это хавбек сборной Франции и "Челси" Н'Голо Канте, его одноклубник и игрок сборной Италии Жоржиньо, а также бельгиец Кевин де Брейне из "Манчестер Сити".

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Определены также претенденты на титул лучшего тренера евросезона. Это испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), итальянец Роберто Манчини (сборная Италии) и немец Томас Тухель ("Челси").

Известно, что в голосовании за выбор шорт-листа участвовали тренеры 24 сборных-участниц Евро-2020, наставники 80 клубов, выступавших в Лиге чемпионов и Европы, и 55 спортивных журналистов из всех стран-членов ассоциаций УЕФА.

Лучших из лучших назовут 26 августа в Стамбуле в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.