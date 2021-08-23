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23.08.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ с первого места

Текст: Максим Домчев
Сборная России по пляжному футболу на проходящем в Москве чемпионате мира разгромила Японию со счетом 7:1 и вышла в четвертьфинал с первого места в группе.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Перед этой встречей японская команда занимала первое место, гарантировав себе досрочный выход в четвертьфинал. Россияне несмотря на две победы отставали от соперника на три очка и для того, чтобы занять первое место в группе "А", было необходимо побеждать в основное время.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Уже в первой трети матча россияне сделали неплохой задел благодаря автоголу Такааки Оба и голам Артура Папоротного и Федора Земскова. Во второй трети матча вратарь российской команды Максим Чужков сделал счет 4:0.

А в заключительном отрезке команда Михаила Лихачева продолжила играть в результативный футбол. Папоротный красивыми ударами в ближний угол и почти от своих ворот оформил хет-трик, после чего японцы усилиями Такуйи Акагумы все же смогли отыграть один мяч. А точку в матче поставил Борис Никоноров. 7:1 - самая крупная в истории российской команды победы на чемпионате мира.

В своей группе сборная России стала первой, и в четвертьфинале ее ждет непростая игра против команды Испании. Матч состоится 26 августа.

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