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21.08.2021 22:45
Рубрика: Спорт

Россия обыграла Парагвай в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Текст: Артур Нанян
Сборная России по пляжному футболу выиграла второй матч подряд на чемпионате мира в Москве. В субботу, 21 августа, команда Михаила Лихачева одолела по пенальти Парагвай.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Основное и дополнительное время встречи закончились вничью 4:4. В серии пенальти со счетом 5:4 победу одержали россияне. В основное время у нашей сборной отличились Станислав Кошарный и Борис Никоноров, плюс дубль оформил Алексей Макаров.

Фото: Михаил Синицын
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2021 по пляжному футболу

Перед заключительным туром в группе "А" лидируют японцы, набравшие шесть очков. Второе место занимает Россия (три очка). В понедельник наши встретятся как раз с Японией, а в параллельном поединке сойдутся США и Парагвай, которые пока не набрали ни одного очка. Напомним: в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

В квартете "В" ситуация следующая: сразу у трех команд (Испания, Мозамбик и Таити) в активе по три очка, а на четвертой строчке идут представители ОАЭ (два балла). В последнем туре 23 числа испанцы сыграют с ОАЭ, а Мозамбик - с Таити.

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