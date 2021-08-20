Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2021 по пляжному футболу

В Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу, первый в нашей стране. Сборная России начала домашний турнир с тяжелой победы над командой США - 5:4.

Голами у наших отметились Борис Никоноров (2), Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров.

Чтобы узнать, что такое расслабленная атмосфера легендарного пляжа Копакабана, теперь не обязательно ехать в бразильский Рио-де-Жанейро. Ее вполне можно будет прочувствовать в "Лужниках", где в ближайшие дни пройдет чемпионат мира по пляжному футболу.

А ведь еще полтора месяца назад здесь совсем ничего не было, и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, стоя на пустой Фестивальной площади, всерьез сомневался, что в такой короткий срок тут появится арена, которая примет пляжный чемпионат мира.

Зря сомневался. На несколько дней Большая спортивная арена "Лужников" обзавелась младшей красавицей сестрой. Стадион получился классным, уютно вписанным в зеленый ландшафт. Более того, деревья, как бы пробивающиеся сквозь трибуны, стали естественным украшением арены. Кажется, на таком стадионе вполне можно провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу, даже невзирая на пандемию.

К слову, как выяснилось, ажиотаж у турнира в России бешеный. Свидетельство тому - появление спекулянтов, продающих билеты по ценам, завышенным в разы. Правда, я лично перекупщиков по пути к арене не встретил.

До стартового матча сборной России состоялось еще две встречи. В еще одном матче нашей группы под литерой "А" японцы уверенно обыграли Парагвай - 7:4. Кроме того, испанцы не испытали проблем с Мозамбиком, а вот Таити в дополнительное время уступил команде Объединенных Арабских Эмиратов - 3:4.

На арене, которую построили в "Лужниках", вполне можно провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории

Перед тем, как наши вышли на песок, футболистов напутствовали президент Владимир Путин, в свое время лично поддержавший проведение ЧМ-2021 в России, и Инфантино. Возможно, это даже добавило излишнего волнения нашим. Во всяком случае, неожиданно счет открыли американцы. А ведь предыдущая встреча команд в 2018 году завершилась безальтернативной победой россиян - 13:3.

Несмотря на то, что наша сборная из-за антидопинговых санкций выступает под флагом Российского футбольного союза, болельщикам поддерживать хозяев поля разрешено без всяких ограничений. Поэтому стоило нашим пропустить, как с трибун раздалось классическое: "Россия! Россия!". В ответ россияне буквально затерзали соперника атаками, а сравнять счет удалось под занавес первой из трех 12-минуток. Казалось, что теперь-то хозяев поля прорвет, но нет. В самом начале второго периода США снова вышли вперед - 2:1. На этот раз россияне отреагировали довольно быстро, а затем забили еще дважды. Однако американцам удалось перевести игру в дополнительное время. А там за 13 секунд до конца победу россиянам принес Алексей Макаров.