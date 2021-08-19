Путин оценил решение ФИФА дать РФ право провести ЧМ по пляжному футболу

Президент выступил с видеообращением по случаю открытия чемпионата мира FIFA по пляжному футболу. Соревнования стартовали сегодня, 19 августа, в столичных "Лужниках".

"Наша страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитываем, что дебют будет достойным", - заявил Владимир Путин, отметив огромный опыт проведения крупнейших спортивных форумов, "в том числе лучшего в истории, по мнению спортсменов, болельщиков и самой ФИФА, чемпионата мира по футболу 2018 года".

"Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино (глава ФИФА - прим. "РГ"), который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым", - продолжил президент. Граждане России любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами сборной, подчеркнул он.

"Принимать гостей широко, радушно - неотъемлемая черта нашего национального характера", - напомнил Путин. Он уверен, что знакомство с Москвой оставит у участников турнира и болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания.

Матчи будут организованы самым тщательным образом. Помимо традиционных мер безопасности особое внимание уделили вопросам защиты здоровья спортсменов и зрителей, минимизации рисков, связанных с пандемией. На территории "Лужников" предусмотрен особый режим, и Путин попросил всех, кто придет на соревнования, отнестись к вынужденным ограничениям с пониманием.

"Мы все осознаем значимость спорта, в том числе и в этот непростой для всего мира период, - заявил президент. - Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и сотрудничества стран и народов огромно, и, как бы ни складывались обстоятельства, спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом расти". Путин призвал к созданию отвечающих вызовам времени, эффективных и справедливых механизмов международного партнерства. Они необходимы для проведения мировых спортивных турниров, убежден он.

Президент пожелал участникам успехов в предстоящих матчах. "И пусть в честной, яркой борьбе победит сильнейший!" - заключил он.