Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека

Президент французского футбольного клуба "Кан" Оливье Пике назвал сумму, которую заработает его клуб на продаже в "Локомотив" полузащитника Алексиса Бека Бека. Это 7 миллионов евро.

"Трансфер составляет 7 миллионов евро, из которых один миллион составят бонусы. Считаю, что эта сумма полностью соответствует стоимости игрока. И я рад за наш клуб и его финансовое состояние", - сказал он в интервью France Bleu.

Бека Бека в нынешнем сезоне не играл за клуб, вернувшись с Олимпийских игр. А в прошлом чемпионате Франции отметился одним забитым мячом в 25 матчах.