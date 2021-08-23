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23.08.2021 19:18
Рубрика: Спорт

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека

Текст: Максим Домчев
Алексис Бека Бека Фото: Mariko ISHIZUKA / AFP Алексис Бека Бека Фото: Mariko ISHIZUKA / AFP
Алексис Бека Бека Фото: Mariko ISHIZUKA / AFP

Президент французского футбольного клуба "Кан" Оливье Пике назвал сумму, которую заработает его клуб на продаже в "Локомотив" полузащитника Алексиса Бека Бека. Это 7 миллионов евро.

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"Трансфер составляет 7 миллионов евро, из которых один миллион составят бонусы. Считаю, что эта сумма полностью соответствует стоимости игрока. И я рад за наш клуб и его финансовое состояние", - сказал он в интервью France Bleu.

Бека Бека в нынешнем сезоне не играл за клуб, вернувшись с Олимпийских игр. А в прошлом чемпионате Франции отметился одним забитым мячом в 25 матчах.

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