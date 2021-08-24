Промес и Мозес восстановились после травм

Полузащитники "Спартака" Квинси Промес и Виктор Мозес накануне матча против "Сочи" приступили к тренировкам в общей группе. Как сообщает сайт клуба, оба футболиста полностью восстановились после травм.

Промес получил повреждение в стартовом матче нового сезона РПЛ против казанского "Рубина", а Мозес травмировался во встрече с "Нижним Новгородом" в третьем туре.

Врач "Спартака" Глеб Чернов рассказал, что оба игрока приступили к тренировкам без ограничений.

"Мозес восстановился быстрее, потому что его травма была легче. У Промеса лечение, к сожалению, немного затянулось. Мы пытались форсировать процесс, но из-за индивидуальных особенностей сделать этого не получилось", - сказал он.

В матче шестого тура РПЛ "Спартак" встретится с "Сочи" на домашней арене. Игра состоится в четверг.