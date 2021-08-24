"Лион" предложил "Зениту" 11 млн евро за Азмуна

Французский клуб "Лион" сделал предложение "Зениту" о покупке иранского нападающего Сердара Азмуна.

По данным L'Equipe, стартовое предложение французского клуба за одного из лучших футболистов РПЛ составило 11 миллионов евро. При этом отмечается, что российский клуб готов продать игрока за 20 миллионов.

Ранее "Лион" приобрел у Челси" Эмерсона и у "Ливерпуля" Джердана Шакири и пока клуб вряд ли сможет предложить большую сумму, если только не продаст одного или двух игроков.

26-летний Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету было 19 голов, а в нынешнем чемпионате РПЛ сумел отличиться уже четырежды.