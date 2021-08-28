Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022

Обладатель "Золотого мяча" 2018 года, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не сыграет в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды России.

Как сообщает сайт Хорватского футбольного союза, Модрич не сможет помочь своей команде в предстоящих поединках против сборных России и Словакии 1 и 4 сентября.

Причиной стала травма. 35-летний полузащитник мадридского "Реала" получил повреждение приводящей мышцы. При этом ожидается, что Модрич присоединится к команде перед матчем с командой Словении, который состоится 7 сентября.

На счету Модрича 142 матча за сборную Хорватии, в которых он забил 18 мячей.