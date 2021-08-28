Новости

Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах 16:12
В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта 16:00
Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным 15:51
В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов 15:01
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром 14:59
Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 14:45
Заммэра рассказала о главных природных достопримечательностях ВДНХ 14:36
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев 14:35
Самолет Москва - Геленджик выпустили из Домодедово после проверки 14:31
Эксперт: Штраф для Booking может привести к снижению цен на отели в РФ 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 18:05
Рубрика: Спорт

Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Обладатель "Золотого мяча" 2018 года, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не сыграет в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды России.

Фото: РИА Новости
Назван итоговый состав сборной России по футболу на ближайшие матчи

Как сообщает сайт Хорватского футбольного союза, Модрич не сможет помочь своей команде в предстоящих поединках против сборных России и Словакии 1 и 4 сентября.

Причиной стала травма. 35-летний полузащитник мадридского "Реала" получил повреждение приводящей мышцы. При этом ожидается, что Модрич присоединится к команде перед матчем с командой Словении, который состоится 7 сентября.

На счету Модрича 142 матча за сборную Хорватии, в которых он забил 18 мячей.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спорт Футбол Игроки и тренеры Чемпионат мира по футболу 2022