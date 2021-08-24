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24.08.2021 00:47
Рубрика: Спорт

Назван итоговый состав сборной на ближайшие матчи

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8542)
Тренерский штаб сборной России по футболу определился с окончательной заявкой на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
Тренер сборной Валерий Карпин отметил, что даже после объявления окончательной заявки в составе команды возможны изменения. Вероятно, многое станет ясно по итогам очередных игр Премьер-лиги в середине недели. Фото: РИА Новости Тренер сборной Валерий Карпин отметил, что даже после объявления окончательной заявки в составе команды возможны изменения. Вероятно, многое станет ясно по итогам очередных игр Премьер-лиги в середине недели. Фото: РИА Новости
Тренер сборной Валерий Карпин отметил, что даже после объявления окончательной заявки в составе команды возможны изменения. Вероятно, многое станет ясно по итогам очередных игр Премьер-лиги в середине недели. Фото: РИА Новости

По сравнению с расширенным списком, представленным на прошлой неделе, изменения незначительны: не попали в заявку Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Денис Макаров ("Динамо") и Сергей Терехов ("Сочи").

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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- Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах выходил только на замену. Как и у Дмитрия, должной игровой практики нет у Кудряшова. Макаров хорошо использует отведенные ему минуты в "Динамо", но мы решили дать ему больше времени, чтобы освоиться в новом клубе. Что касается Терехова, то, к сожалению, он получил травму. Вместо него приглашен Сергей Петров, - прокомментировал свой выбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Как сообщается на официальном сайте РФС, в списке еще возможны изменения. Вероятно, они могут последовать по итогам шестого тура Премьер-лиги, матчи которого пройдут в середине недели.

Если говорить в целом о форме сборников, то ярче всех себя на старте сезона проявляет Федор Смолов. На выходных он оформил дубль в ворота своей бывшей команды "Краснодара" и принес "Локомотиву" важнейшую победу (2:1). В пяти встречах в Премьер-лиге Смолов забил пять мячей и возглавляет список лучших бомбардиров первенства. По словам самого игрока, все дело в том, что после серьезной травмы, из-за которой форвард "железнодорожников" вынужден был пропустить четыре месяца, он изменил систему подготовки.

- После той продолжительной травмы, которая длилась четыре месяца, я больше внимания уделяю каким-то определенным нюансам, немного изменил систему подготовки, тренировок. Как видите, это приносит плоды. Сможем ли мы с Жемалетдиновым так же ярко играть в сборной? Посмотрим. Но я бы отметил, что у нас неплохая связка, достаточно неплохо получается, - приводит слова Смолова официальный сайт "Локомотива".

Тем временем

Накануне состоялось совещание с участием представителей клубов российской Премьер-лиги (РПЛ), на котором обсуждалась возможность отмены лимита на легионеров. По неофициальным данным, за такой шаг высказались четыре из 16 команд высшего дивизиона. При этом чуть ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что организация выступила с предложением отказаться от всяких ограничений. Лимит действует с 2005 года. За это время в первенстве страны применялось несколько схем. В последней версии, которая вступила в силу перед сезоном 2020/21, число иностранцев на поле не ограничено, однако в заявке их не может быть больше восьми.

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