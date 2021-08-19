Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии 1 сентября в Москве смогут посетить не более 3000 зрителей. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Понятно, что мы быстро продадим эти билеты. В понедельник-вторник начнем продавать. Времени немного, но мы надеемся на изменение ситуации. Во всяком случае, будет столько, сколько разрешат", - отметил Алаев.

К слову, до сих пор точно неизвестно, где именно пройдет матч с Хорватией. Изначально его должны были принять "Лужники", но затем появилась информация о возможном переносе этой встречи на домашнюю арену "Динамо" на Петровском парке.