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19.08.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек

Текст: Артур Нанян
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии 1 сентября в Москве смогут посетить не более 3000 зрителей. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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"Понятно, что мы быстро продадим эти билеты. В понедельник-вторник начнем продавать. Времени немного, но мы надеемся на изменение ситуации. Во всяком случае, будет столько, сколько разрешат", - отметил Алаев.

К слову, до сих пор точно неизвестно, где именно пройдет матч с Хорватией. Изначально его должны были принять "Лужники", но затем появилась информация о возможном переносе этой встречи на домашнюю арену "Динамо" на Петровском парке.

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