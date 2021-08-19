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19.08.2021 21:29
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Россиянин Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Цинциннати - 6:3, 6:3.

Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Медведев прокомментировал выход в третий круг турнира в Цинциннати

За выход в полуфинал Медведев поборется с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Хуберт Хуркач (Польша). Напомним, что Даниил уступил Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады в Токио, а до этого проиграл Хуркачу в поединке четвертого круга Уимблдона.

В четвертьфинальную стадию соревнований в Цинциннати может пробиться еще один россиянин - Андрей Рублев. Чуть позже сегодня он встретится в третьем круге с французом Гаэлем Монфисом.

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