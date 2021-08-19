Медведев прокомментировал выход в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати, обыграв в двух сетах представителя США Маккензи Макдональда - 6:2, 6:2.

Медведев набрал отличную форму после неудач на Уимблдоне и Олимпиаде. За несколько дней до вылета в Цинциннати он завоевал титул в Торонто и сократил отставание в рейтинге ATP от лидера списка Новака Джоковича (10620 против 12113).

Мало у кого были сомнения, что у Медведева возникнут проблемы в матче с Макдональдом. Поединок продлился ровно час, и Даниил не дал никаких поводов усомниться в своей форме. "Маккензи может хорошо играть. Нелегко перейти от триумфа в одном турнире к победе в другом в иных условиях. Вы устаете физически, особенно в первых встречах. Действительно счастлив, что удалось относительно легко выйти в третий круг", - отметил Медведев.

Следующим соперником Даниила станет Григор Димитров. Болгарин провел в Цинциннати на один матч больше россиянина и успел сотворить небольшую сенсацию, одолев испанца Роберто Баутисту-Агута (6:3, 6:4). "Однажды наши пути пересеклись в полуфинале "Шлема" - это о чем-то говорит. Димитров уже победил здесь двух сильных оппонентов. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы одолеть его", - считает Медведев.

В упорной борьбе в третий круг вышел Андрей Рублев. Седьмая ракетка мира одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем - 5:7, 6:3, 6:1. За выход в четвертьфинал Рублев поборется с французом Гаэлем Монфисом. Еще один россиянин Карен Хачанов выбыл из соревнований, уступив во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму из Канады - 7:5, 3:6, 4:6.