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19.08.2021 10:30
Рубрика: Спорт

Ляич отреагировал на свое отстранение за отказ переходить в "Спартак"

Текст: Артур Нанян
Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA
Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA

Полузащитник "Бешикташа" Адем Ляич резко отреагировал на решение своего клуба отстранить его от команды за отказ переходить в московский "Спартак".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Ранее стало известно, что турки и "красно-белые" договорились о сделке, по которой Ляич должен был перейти в стан спартаковцев на правах аренды с правом выкупа. Но в последний момент футболист не захотел покидать "Бешикташ".

"Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня", - написал Ляич в Instagram. Интересно, что чуть позже игрок удалил свой пост.

Контракт Ляича с "Бешикташем" действует до конца нынешнего сезона. Футболист зарабатывает 3,2 миллиона евро в год.

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