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22.08.2021 21:27
Рубрика: Спорт

Гол Лукаку помог "Челси" обыграть "Арсенал"

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лондонский "Челси" переиграл в дерби "Арсенал" в центральном матче второго тура чемпионата Англии - 2:0.

Фото: MARCO BERTORELLO / AFP
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Открыл счет во встрече звездный новичок "синих" Ромелу Лукаку, отправивший мяч в пустые ворота после передачи Риса Джеймса. Что интересно - между дебютом и первым голом Лукаку в "Челси" прошло десять лет. Ранее бельгиец уже выступал за лондонцев, но редко проходил в стартовый состав. А этим летом он вернулся в клуб, перейдя в него из миланского "Интера".

Почин Лукаку поддержал Джеймс, еще в первом тайме установивший окончательный счет в дерби - 2:0. К слову, "Челси" победил "Арсенал" впервые с декабря 2019 года. С тех пор эти команды провели друг с другом четыре матча во всех турнирах, один из которых завершился вничью, а в трех остальных сильнее оказывались "канониры".

С шестью набранными очками "Челси" вышел в лидеры чемпионата Англии. Столько же очков в активе еще у трех клубов - "Ливерпуля", "Брайтона" и "Тоттенхэма", но футболисты Томаса Тухеля опережают конкурентов по дополнительным показателям.

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