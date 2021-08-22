Роналду не захотел выйти в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Удинезе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил тренерский штаб своей команды не выпускать его на поле с первых минут в стартовом матче "серии А" на выезде против "Удинезе".

По сведениям авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, такая просьба португальца связана с тем, что он собирается покинуть клуб до конца летнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к Криштиану со стороны "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

Впрочем, в самом "Ювентусе" продолжают настаивать, что Роналду останется как минимум до истечения срока его контракта следующим летом. "Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Решение по Криштиану было принято совместно с ним. Просто тренер хочет задействовать сильнейший на данный момент состав. С полной уверенностью могу подтвердить, что Роналду остается", - заявил вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед.