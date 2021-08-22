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22.08.2021 21:09
Рубрика: Спорт

Роналду не захотел выйти в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Удинезе"

Текст: Артур Нанян
Фото: MARCO BERTORELLO / AFP Фото: MARCO BERTORELLO / AFP
Фото: MARCO BERTORELLO / AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил тренерский штаб своей команды не выпускать его на поле с первых минут в стартовом матче "серии А" на выезде против "Удинезе".

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По сведениям авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, такая просьба португальца связана с тем, что он собирается покинуть клуб до конца летнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к Криштиану со стороны "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

Впрочем, в самом "Ювентусе" продолжают настаивать, что Роналду останется как минимум до истечения срока его контракта следующим летом. "Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Решение по Криштиану было принято совместно с ним. Просто тренер хочет задействовать сильнейший на данный момент состав. С полной уверенностью могу подтвердить, что Роналду остается", - заявил вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед.

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