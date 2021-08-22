"Локомотив" обыграл "Краснодар" благодаря дублю Смолова

Московский "Локомотив" одолел на своем поле "Краснодар" в матче пятого тура чемпионата России - 2:1. Героем встречи стал Федор Смолов, оформивший дубль.

Принципиальной эта игра была не только для Смолова, который три года назад переехал в столицу как раз из "Краснодара", но и для Гжегожа Крыховяка. Поляк, наоборот - подписал контракт с "быками", уйдя из "Локомотива".

Казалось, потеряв Крыховяка и завершившего карьеру Ведрана Чорлуку, "железнодорожники" рискуют угодить в кризис на старте сезона. Но нет: в пяти турах команда Марко Николича одержала три победы и дважды сыграла вничью. В турнирной таблице "Локомотив" идет третьим, имея по 11 очков с "Зенитом" и отставая лишь на один балл от лидера "Динамо".

Что касается "Краснодара", то подопечные Виктора Гончаренко расположились на девятой строчке с шестью набранными очками. С начала сезона "быки" пропустили аж восемь мячей. Хуже показатели только у "Ростова" (10) и тульского "Арсенала" (11).