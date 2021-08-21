"Динамо" обыграло "Урал" и вышло в лидеры РПЛ

Московское "Динамо" одолело в большинстве "Урал" со счетом 1:0 и вышло в единоличные лидеры российской Премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч в этой игре был забит уже на 19-й минуте: с передачи Арсена Захаряна отличился Константин Тюкавин. Напомним, что оба этих футболиста были вызваны Валерием Карпиным на грядущие матчи российской сборной в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Возвращаясь к сегодняшнему поединку, добавим, что еще до перерыва "Урал" остался в меньшинстве: лидер команды Эрик Бикфалви умудрился получить две желтые карточки за минуту и покинул поле. Имея численное превосходство, "Динамо" довело встречу до победы.

Благодаря ничьей в параллельном матче между "Уфой" и "Зенитом" (1:1), и с учетом собственного выигрыша, "Динамо" с 12-ю набранными очками возглавило таблицу чемпионата. В активе питерского клуба 11 очков, далее идет "Рубин" с десятью очками.