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21.08.2021 20:08
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Урал" и вышло в лидеры РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" одолело в большинстве "Урал" со счетом 1:0 и вышло в единоличные лидеры российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Единственный мяч в этой игре был забит уже на 19-й минуте: с передачи Арсена Захаряна отличился Константин Тюкавин. Напомним, что оба этих футболиста были вызваны Валерием Карпиным на грядущие матчи российской сборной в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Возвращаясь к сегодняшнему поединку, добавим, что еще до перерыва "Урал" остался в меньшинстве: лидер команды Эрик Бикфалви умудрился получить две желтые карточки за минуту и покинул поле. Имея численное превосходство, "Динамо" довело встречу до победы.

Благодаря ничьей в параллельном матче между "Уфой" и "Зенитом" (1:1), и с учетом собственного выигрыша, "Динамо" с 12-ю набранными очками возглавило таблицу чемпионата. В активе питерского клуба 11 очков, далее идет "Рубин" с десятью очками.

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