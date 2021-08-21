Руй Витория не считает, что "Спартак" находится в кризисе

Главный тренер "Спартака" Руй Витория прокомментировал выступления своей команды на старте сезона.

Чуть ранее москвичи упустили победу в матче пятого тура чемпионата России в Туле против "Арсенала" (1:1). В семи встречах при Витории во всех турнирах спартаковцы одержали лишь две победы и на данный момент занимают восьмое место в таблице Премьер-лиги.

"Не сказал бы, что мы в кризисе. Конечно, когда ты не выигрываешь - это всегда непросто. Но это не кризис, а своего рода испытание. Не вижу, чтобы кто-то на что-либо жаловался, нужно просто продолжать работать. Не все так гладко, как мне бы хотелось. Однако я в такой ситуации первый, кто будет двигаться вперед и возьму с собой футболистов, которые разделяют мои взгляды. Кто их не разделяет, тем здесь не место", - отметил Витория.

Добавим, что в следующем туре 26 августа "Спартак" примет "Сочи".