Месси ведет переговоры с клубом из США "Интер Майами"

Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может продолжить карьеру в американской футбольной лиге (MLS), сообщает издание Mirror.

Месси уже провел переговоры с одним из владельцев клуба "Интер Майами", знаменитым в прошлом полузащитником сборной Англии Дэвидом Бэкхемом. Отмечается, что Бекхэм планирует собрать в своей команде многих футбольных звезд, а его главной целью является Месси.

К слову, сейчас за "Интер" выступает бывший партнер Лионеля по сборной - Гонсало Игуаин. Что еще интереснее - у самого Месси уже имеется жилье в Майами. Также, по утверждениям британских СМИ, Бэкхем рассчитывает в будущем пригласить в свой клуб Криштиану Роналду.