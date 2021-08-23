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23.08.2021 01:22
Рубрика: Спорт

Рублев проиграл Звереву в финале турнира в Цинциннати

Текст: Артур Нанян
Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати представителю Германии Александру Звереву - 2:6, 3:6.

Фото: Glyn KIRK / AFP
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Чуть менее месяца назад Зверев победил в финале Олимпиады Карена Хачанова, а теперь не оставил никаких шансов Рублеву.

Александр - вообще, пожалуй, самый неудобный соперник для Рублева: он одолел россиянина во всех пяти личных встречах, не отдав тому ни одного сета.

Для Зверева эта победа - четвертая в 2021 году. Помимо Олимпиады, ранее он завоевал титулы в Акапулько и Мадриде. Что касается Рублева, то он стал лучшим в Роттердаме.

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