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22.08.2021 19:22
Рубрика: Спорт

Теннисистка Елена Веснина не сыграет на US Open

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Российская теннисистка Елена Веснина не выступит на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, который пройдет в период с 30 августа по 12 сентября. Об этом спортсменка сообщила в "Инстаграме".
Фото: Glyn KIRK / AFP Фото: Glyn KIRK / AFP
Фото: Glyn KIRK / AFP

По словам Весниной, ее по-прежнему беспокоят боли в плече и травма ахилла, которую она получила на летней Олимпиаде. Напомним, что на Играх в Токио Елена сначала проиграла в матче за третье место женского парного разряда с Вероникой Кудерметовой, а затем с Асланом Карацевым уступила в финале микста Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой.

- Мои планы изменились. К сожалению, я не смогу принять участие в турнире в Нью-Йорке. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом. Эти травмы я получила на Олимпиаде в Токио. Соответственно мне понадобится больше времени на восстановление, чем было запланировано изначально. Надеюсь скоро всех вас увидеть, - написала Веснина в "Инстаграм".

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