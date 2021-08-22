Теннисистка Елена Веснина не сыграет на US Open

Российская теннисистка Елена Веснина не выступит на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, который пройдет в период с 30 августа по 12 сентября. Об этом спортсменка сообщила в "Инстаграме".

По словам Весниной, ее по-прежнему беспокоят боли в плече и травма ахилла, которую она получила на летней Олимпиаде. Напомним, что на Играх в Токио Елена сначала проиграла в матче за третье место женского парного разряда с Вероникой Кудерметовой, а затем с Асланом Карацевым уступила в финале микста Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой.

- Мои планы изменились. К сожалению, я не смогу принять участие в турнире в Нью-Йорке. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом. Эти травмы я получила на Олимпиаде в Токио. Соответственно мне понадобится больше времени на восстановление, чем было запланировано изначально. Надеюсь скоро всех вас увидеть, - написала Веснина в "Инстаграм".