ЦСКА в большинстве обыграл на своем поле "Ахмат"

Московский ЦСКА одержал вторую победу подряд: в матче пятого тура чемпионата России "красно-синие" обыграли дома "Ахмат" со счетом 2:0.

Ключевой момент в этой встрече произошел на 23-й минуте, когда хавбек грозненской команды Евгений Харин получил вторую желтую карточку и оставил своих партнеров в меньшинстве. Имея численное превосходство, армейцы, тем не менее, долгое время не могли открыть счет.

Оба мяча ЦСКА забил уже в концовке: на 71-й минуте отличился вышедший на замену Владислав Яковлев, а удвоил преимущество хозяев Чидера Эджуке - 2:0. Голевые передачи в свой актив записали Федор Чалов и Иван Обляков.

С девятью очками ЦСКА поднялся на пятое место, хотя уже завтра "красно-синих" могут догнать или обогнать сразу несколько клубов. Что касается "Ахмата", то подопечные Андрея Талалаева расположились на десятой строчке с шестью набранными очками.