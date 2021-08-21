Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил историческое достижение: выйдя на поле в матче пятого тура Премьер-лиги с "Ахматом", он стал рекордсменом по количеству встреч в чемпионате России (490).

Акинфеев превзошел в этом списке экс-одноклубника по ЦСКА и сборной страны Сергея Игнашевича. Из ныне действующих футболистов в топ-20 рекордсменов по этому показателю вместе с голкипером армейцев входит только нападающий "Зенита" Артем Дзюба (352 матча).

За ЦСКА Акинфеев выступает на протяжении 18 лет. Всего в его активе 678 игр за "красно-синих" во всех турнирах. В 286 матчах Игорь сохранил свои ворота в неприкосновенности.