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21.08.2021 16:57
Рубрика: Спорт

Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России

Текст: Артур Нанян
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил историческое достижение: выйдя на поле в матче пятого тура Премьер-лиги с "Ахматом", он стал рекордсменом по количеству встреч в чемпионате России (490).
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Акинфеев превзошел в этом списке экс-одноклубника по ЦСКА и сборной страны Сергея Игнашевича. Из ныне действующих футболистов в топ-20 рекордсменов по этому показателю вместе с голкипером армейцев входит только нападающий "Зенита" Артем Дзюба (352 матча).

За ЦСКА Акинфеев выступает на протяжении 18 лет. Всего в его активе 678 игр за "красно-синих" во всех турнирах. В 286 матчах Игорь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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