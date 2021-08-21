"Монако" проиграл "Лансу", Головин был удален с поля

Второе поражение подряд в чемпионате Франции потерпел "Монако", за который выступает Александр Головин. В матче третьего тура монегаски уступили дома "Лансу" (0:2), а сам россиянин уже в концовке получил красную карточку.

Если брать еще и Лигу чемпионов, выходит, "Монако" проиграло уже в третьей встрече подряд. Напомним, что на неделе команда Нико Ковача уступило на своем поле "Шахтеру" (0:1) в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В игре с "Лансом" монегаски, в принципе, могли и взять хотя бы одно очко. Да, гости повели в счете благодаря голу Иньяитуса Ганаго, но уже на 61-м минуте они остались в меньшинстве после удаления Шейка Умара Дукура. Впрочем, матч команды завершили в равных составах: уже в самой концовке прямую красную карточку заработал Головин. А окончательный счет уже в компенсированное время установил Симон Банза.

На данный момент "Монако" с одним набранным очком идет на 17-м месте в таблице.