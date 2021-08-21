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21.08.2021 22:53
Рубрика: Спорт

Рублев обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Текст: Артур Нанян
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати - 2:6, 6:3, 6:3.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

До сегодняшней встречи пути этих игроков на корте пересекались пять раз, и всегда сильнее оказывался Медведев. Казалось, и на этот раз набравший отличную форму Даниил одолеет своего друга и выйдет в финал, но Рублев проявил характер.

Фото: Винс Калигиури / РИА Новости
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Проиграв первый сет 2:6, во втором Андрей сделал один брейк и этого хватило, чтобы сравнять счет по партиям. К слову, во втором сете Медведев устроил небольшой скандал: по ходу одного из геймов он столкнулся с телекамерой, стоящей на корте. Когда камеру снова поставили, россиянин пнул ее ногой, а затем выразил свое негодование судье на вышке.

Как бы то ни было, в третьей партии Рублев аж дважды взял чужую подачу и победил. В финале Андрею будет противостоять либо олимпийский чемпион Александр Зверев (Германия), либо грек Стефанос Циципас.

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