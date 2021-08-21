Медведев сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Цинциннати

В полуфинале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати Даниил Медведев встретится с Андреем Рублевым. Накануне оба теннисиста успешно провели свои матчи в четвертьфинальной стадии.

Первым по хронологии на корт вышел Рублев, противостоял которому один из самых одиозных игроков тура Бенуа Пэр. Несмотря на очевидную разницу в классе, у Андрея возникли определенные проблемы по ходу поединка. И все же россиянин оказался сильнее - 6:2, 3:6, 6:3. Отметим, что Рублев одержал 40-ю победу в этом году и третий раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал "Мастерса".

"Было суперсложно. После того, как я упустил шансы в начале второго сета, Бенуа немного отпустило и он начал играть лучше, наслаждаться атмосферой, поддержкой болельщиков. Пэр стал пробивать потрясающие удары, подачи, проводить классные розыгрыши. Одолеть его было очень сложно, но в итоге мне как-то удалось это сделать. Я выполнил несколько хороших ударов, он мне немного помог с ошибками. В результате я сделал брейк и довел дело до победы", - сказал Рублев.

Что касается Медведева, то он разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:1, 6:1), которому неожиданно уступил в четвертьфинале одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

"Честно скажу: предпочел бы победить в Токио, а не здесь. Но это теннис. Впереди меня ждет Рублев. Матчи с Андреем всегда напряженные. Мы уже много играли, и пока что я все время побеждаю, но против топ-теннисистов история встреч не имеет значения. Уступить можно всегда. После возобновления прошлого сезона Рублев отлично себя проявляет, практически без спадов. Будет тяжело", - заявил Медведев.

Добавим, что вторая полуфинальная пара определится по итогам матчей Стефанос Циципас (Греция) - Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Александр Зверев (Германия) - Каспер Рууд (Норвегия). Поединок Рублева с Медведевым состоится сегодня ориентировочно в 20:00 по московскому времени.