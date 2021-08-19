Медведев продолжает побеждать

Россиянин Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати, обыграв в двух сетах представителя США Маккензи Макдональда - 6:2, 6:2.

Медведев набрал отличную форму после неудач на Уимблдоне и Олимпиаде. За несколько дней до вылета в Цинциннати он завоевал титул в Торонто и сократил отставание в рейтинге ATP от лидера списка Новака Джоковича (10 620 против 12 113).

Мало у кого были сомнения, что у Медведева возникнут проблемы в матче с Макдональдом. Поединок продлился ровно час, и Даниил не дал никаких поводов усомниться в своей форме.

За выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати Медведев боролся с болгарином Григором Димитровым. Результат этой встречи, ровно как и поединка Андрея Рублева с Гаэлем Монфисом в третьем круге, стал известен после подписания номера "РГ" в печать.