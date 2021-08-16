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16.08.2021 19:42
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев завоевал еще один престижный трофей

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем престижного турнира серии "Мастерс" в Торонто. В финале против американца Райлли Опелки Медведев изначально считался фаворитом. Статус обязывает. Пришлось компенсировать далеко не лучшую игру на своей подаче, где и завязывалась основная борьба, отличным приемом. Так что решающий матч не сильно затянулся. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась победой Даниила со счетом 6:4, 6:3.
В финале турнира в Торонто Даниилу Медведеву для победы над соперником хватило менее полутора часов. Фото: Gettyimages В финале турнира в Торонто Даниилу Медведеву для победы над соперником хватило менее полутора часов. Фото: Gettyimages
В финале турнира в Торонто Даниилу Медведеву для победы над соперником хватило менее полутора часов. Фото: Gettyimages

Медведев завоевал 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021 после успеха на Мальорке и в Марселе.

Фото: Seth Wenig/AP
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- В какой-то момент своей карьеры я и мечтать о таком не смел. Победить на "Мастерсе", когда в турнире участвуют Новак Джокович и Рафаэль Надаль, казалось невыполнимой задачей. Теперь у меня четыре трофея в пяти финалах. По-моему, хороший результат. Я просто счастлив, но хочу достичь большего, - приводит слова Медведева официальный сайт ATP. - Перед турнирами в Канаде и Цинциннати я поставил цель завершить как можно больше матчей в свою пользу. Два года назад мне это удалось. Постараюсь сделать это вновь.

Медведев выиграл уже четвертый из девяти турниров серии "Мастерс". Ранее он оказывался лучшим на соревнованиях этой категории в Цинциннати, Шанхае и Париже. Такого прогресса Медведев добился ровно за два года. В 2019 году он впервые вышел в финал "Мастерса" в Монреале, но проиграл - как раз Надалю.

- Когда я впервые добрался до финала "Мастерса", то был безумно рад, что мне это удалось, что я буду биться с Рафой. Я, как и всегда, старался выкладываться по максимуму, но тогда что-то пошло не так. Поэтому я очень легко и очень быстро проиграл. Взял всего три гейма. Наверное, с каждым такое случалось, - отметил Даниил. - Думаю, для меня ключом к успеху стал опыт. На этой неделе Райлли победил несколько очень сильных теннисистов на пути к финалу. Может быть, в следующий раз и в решающем матче он будет более опасным соперником.

Пока же Опелке ничего другого не оставалось, как восхищаться чемпионскими навыками Медведева.

- Медведев был безупречен. У меня был шанс сделать брейк в начале встречи. Но вряд ли это многое изменило бы, потому что он блестяще действовал на приеме. Когда я выполнял мощные удары, его контратаки были потрясающими. Помешать ему было крайне затруднительно, - признал американец. - Медведеву вообще сложно по-настоящему доставить проблемы на корте. Даниил - один из трех лучших теннисистов мира по игре на приеме. Я бы поставил его на второе место после Новака.

Даниил Медведев остался второй ракеткой мира, но отставание от лидера рейтинга Новака Джоковича сократил 

Кстати, о сравнении с Джоковичем. В обновленном рейтинге ATP Даниил Медведев сохранил вторую строчку, но сократил отставание от серба до 1493 очков. В активе Джоковича 12 113 очков, а у Медведева - 10 620.

Между тем

Стало известно, что после US Open Даниил Медведев сыграет в Бостоне на Кубке Лэйвера (24-26 сентября), в организации которого принимает участие швейцарец Роджер Федерер. Предполагалось, что они должны были представлять команду Европы вместе с Александром Зверевым из Германии, австрийцем Домиником Тимом и итальянцем Маттео Берреттини. Однако в понедельник Федерер сообщил, что пропустит Открытый чемпионат США и остаток сезона из-за еще одной операции на колене.

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