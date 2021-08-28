"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе

Французский футбольный клуб "ПСЖ" отказался продавать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" за 180 миллионов евро.

Мадридцы сделали второе предложение по трансферу 22-летнего нападающего сборной Франции. "Реал" был готов заплатить 170 миллионов евро и еще 10 миллионов евро в качестве бонусов.

"ПСЖ" на это ответил отказом. Ранее спортивный директор клуба Леонардо заявил,что не продаст игрока дешевле 200 миллионов.

По данным Le Parisien, мадридцы пригрозили "ПСЖ", что откажутся от сделки, если трансфер не будет согласован до конца недели.

Впрочем, боссы "ПСЖ" не собираются идти на уступки в финансовой стороне сделки.