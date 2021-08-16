Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале соревнований в Торонто Райлли Опелку (6:4, 6:3), прокомментировал победу в четвертом "Мастерс" в карьере. К слову, Медведев завоевал титул в пятом из девяти крупнейших турниров на харде.

По словам Медведева, его следующая цель - хорошо выступить в Цинциннати, а затем и на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке. Также он похвалил Опелку, который сенсационно вышел в финал в Торонто.

"Был момент, когда я даже не мечтал о победе в "Мастерс", хотя был уже в топ-100. Участие в четвертьфинале или полуфинале "Мастерс" - особенно с Джоковичем и Надалем - казалось недостижимой задачей. Теперь у меня четыре титула в пяти финалах, чему я очень рад. Сейчас поеду в Цинциннати и постараюсь хорошо проявить себя там. И, конечно, главная цель - US Open. Что касается матча с Опелкой, то Райлли провел отличную неделю, показал пока что лучший результат в карьере. Даже сегодня у него были классные розыгрыши, он боролся до конца", - отметил Медведев.

Напомним, что Даниил занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).