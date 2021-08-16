Новости

Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни отправили в СИЗО 18:45
Победителям "России - страны возможностей" упростили получение гражданства 18:30
Чернышенко провел совещание по форуму "Технопром-2021" 18:17
СМИ: В аэропорту Кабула в хаосе погибли семь человек 18:12
В "Сириусе" разработали сверхтяжелую ракету для освоения Луны 18:05
Немецкая молодежь отказывается служить в бундесвере 18:05
Карпин пошутил про борщ в меню сборной России 18:04
Карпин рассказал, в каком случае Захарян сыграет за сборную России 17:50
В Москве иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода 17:42
В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала 17:38
Самолеты "Аэрофлота" не будут летать над территорией Афганистана 17:38
МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане 17:30
На Дону утвердили премии для призеров Олимпиады 17:30
Путин поручил газифицировать первыми города проекта "Чистый воздух" 17:29
Под Воронежем подростков заподозрили в убийстве младенца 17:28
Путин поручил следить за ценами при модернизации БАМа и Транссиба 17:27
Карпин рассказал, почему Акинфеев отказался вернуться в сборную России 17:26
Путин поручил создать новые рабочие места в неугольных секторах Кузбасса 17:15
В туротрасли спрогнозировали, что будет с ценами на отдых в Египте 17:12
Карпин заявил, что Дзюба может быть включен в состав сборной России 17:08
Ремонтировать трассу М-4 будут по ночам 17:02
Росстат зафиксировал рост себестоимости добычи нефти в РФ в 2,7 раза 16:55
Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС Суровикину 16:48
Умер режиссер "Трудно быть богом" Питер Фляйшман 16:43
Путин освободил Васильеву от должности главы попечительского совета РАО 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 17:26
Рубрика: Спорт

Карпин рассказал, почему Акинфеев отказался вернуться в сборную России

Текст: Артем Локалов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Игорь Акинфеев не хочет возвращаться в национальную команду.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Карпин заявил, что Дзюба может быть включен в состав сборной России

"Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов разговаривал с Игорем по поводу возможного возвращения. Акинфеев отказался, он сказал, что хочет проводить это время с семьей. Это нормально. Когда мне было 33 года, я тоже принял решение не играть больше за сборную, - сказал Карпин".

Игорь Акинфеев принял решение прекратить выступления за сборную после ЧМ-2018. Станислав Черчесов спрашивал вратаря ЦСКА, готов ли Игорь вернутся в сборную на Евро-2020, но Акинфеев отказался.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022