Карпин рассказал, почему Акинфеев отказался вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Игорь Акинфеев не хочет возвращаться в национальную команду.

"Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов разговаривал с Игорем по поводу возможного возвращения. Акинфеев отказался, он сказал, что хочет проводить это время с семьей. Это нормально. Когда мне было 33 года, я тоже принял решение не играть больше за сборную, - сказал Карпин".

Игорь Акинфеев принял решение прекратить выступления за сборную после ЧМ-2018. Станислав Черчесов спрашивал вратаря ЦСКА, готов ли Игорь вернутся в сборную на Евро-2020, но Акинфеев отказался.