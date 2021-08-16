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16.08.2021 17:30
Рубрика: Власть

На Дону утвердили премии для призеров Олимпиады

Текст: Николай Грищенко

Призеры олимпийских игр в Токио из Ростовской области получат поощрительные денежные премии. Призовые выплаты запланированы и для тренеров олимпийцев.

"За завоевание спортсменами золотой медали выплата составит три миллиона рублей, за серебряную - два миллиона рублей, за бронзовую - полтора миллиона рублей, за 4-6 места - 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Фото: Минобороны РФ
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Наставники атлетов получат премии в размере 50 процентов от установленных сумм за каждую завоеванную спортсменом медаль или место.

Напомним, что на XXXII летних олимпийских играх спортсмены из Ростовской области завоевали 18 медалей. Гимнаст Никита Нагорный выиграл одну золотую и две бронзовые медали, фехтовальщица Лариса Коробейникова - золотая и бронзовая медали, гимнастка Владислава Уразова - золотая медаль, синхронистка Влада Чигирева - золотая медаль, лучница Елена Осипова - две серебряные медали, гребля Елена Орябинская - серебряная медаль, дзюдоист Нияз Ильясов - бронзовая медаль. Сборная России по гандболу, в составе которой семь представительниц донского региона, завоевала серебряные медали.

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