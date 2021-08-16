Карпин рассказал, в каком случае Захарян сыграет за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, в каком случае полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян дебютирует в национальной команде.

- Захарян талантливый игрок, который может принести пользу сборной. Но когда меня спрашивают, будем ли мы его специально заигрывать в сборной России (чтобы Захаряна не заиграли, например, за сборную Армении - прим. ред.), отвечаю, что не будем. А если Захарян заслуживает, то будет играть.

Карпин также заявил, что если Захарян будет выглядеть в ближайших матчах, как в игре против ЦСКА, то "вероятность его появления в основе сборной в матче против Хорватии велика".

Напомним, ближайший матч сборной в отборе на ЧМ-2022 состоится 1 сентября в Москве против команды Хорватии.