Мамаев поделился подробностями развода с женой Аланой

Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал об общении с бывшей женой Аланой, с которой он развелся в апреле этого года после восьми лет брака.

По словам Мамаева, ему не дают видеться со своими детьми. Кроме того, как признался Павел, он собирается платить алименты.

"Она (Алана - прим. "РГ") выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч рублей, но я сделал для себя распечатку всех переводов после развода. Общая сумма, которую я ей перевел - более 11 миллионов рублей. И в такой ситуации говорить о том, что на детей не хватает денег… Мне не дают видеться с ними. Говорю: "Дочь, а ты спроси у мамы, папа же ей дал большую сумму денег". Она говорит: "Мама сказала, что она оставила их на черный день". Какой черный день? У тебя дети сейчас живут! Хорошо, дай мне детей, я сам все сделаю", - сказал Мамаев в интервью "Матч ТВ".

Что касается чисто спортивной составляющей, то Мамаев признался, что он все еще надеется вернуться в сборную, и что при Валерии Карпине шанс попасть в национальную команду будет у всех.