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23.08.2021 12:41
Рубрика: Спорт

Мамаев о разводе с женой: Ощущение, что столкнулся с дьяволом

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал об отношениях с бывшей женой Аланой, с которой он развелся в апреле после восьми лет брака.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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По словам Мамаева, он ни разу не пожалел о своем решении. Игрок признался, что он ничего не хочет делать с Аланой.

"Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось сильное отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом. Не хочу с ней ничего делить, пусть все забирает. Хочу играть в футбол, жить в своей новой семье и заниматься любимым делом. Больше мне ничего не надо", - приводит слова Павла "Матч ТВ".

Напомним, что сейчас идет бракоразводный процесс Павла и Аланы. У пары есть общая дочь.

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