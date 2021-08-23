Мамаев о разводе с женой: Ощущение, что столкнулся с дьяволом

Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал об отношениях с бывшей женой Аланой, с которой он развелся в апреле после восьми лет брака.

По словам Мамаева, он ни разу не пожалел о своем решении. Игрок признался, что он ничего не хочет делать с Аланой.

"Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось сильное отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом. Не хочу с ней ничего делить, пусть все забирает. Хочу играть в футбол, жить в своей новой семье и заниматься любимым делом. Больше мне ничего не надо", - приводит слова Павла "Матч ТВ".

Напомним, что сейчас идет бракоразводный процесс Павла и Аланы. У пары есть общая дочь.