"Спартак" согласовал переход бельгийского защитника

Московский "Спартак" в нынешнее трансферное окно активно ведет поиск правого защитника. Окончательный выбор, согласно информации "Спорт-Экспресса", сделан в пользу 24-летнего игрока бельгийского "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриза.

По данным издания, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан на четыре года. В пятницу футболист должен прибыть в Москву.

Примерная трансферная стоимость игрока составляет чуть менее миллиона евро.

Кауфриз - воспитанник клуба "Васланд-Беверен". Он выступал за юношеские и молодежную сборные Бельгии.