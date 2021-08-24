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24.08.2021 12:54
Рубрика: Спорт

"Спартак" согласовал переход бельгийского защитника

Текст: Максим Домчев
Фото: JOHAN EYCKENS/REUTERS Фото: JOHAN EYCKENS/REUTERS
Фото: JOHAN EYCKENS/REUTERS

Московский "Спартак" в нынешнее трансферное окно активно ведет поиск правого защитника. Окончательный выбор, согласно информации "Спорт-Экспресса", сделан в пользу 24-летнего игрока бельгийского "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриза.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По данным издания, стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан на четыре года. В пятницу футболист должен прибыть в Москву.

Примерная трансферная стоимость игрока составляет чуть менее миллиона евро.

Кауфриз - воспитанник клуба "Васланд-Беверен". Он выступал за юношеские и молодежную сборные Бельгии.

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