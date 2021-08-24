Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу

На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу стали известны все участники 1/4 финала.

В заключительном матче группового раунда сборная Бразилии нанесла поражение команде Беларуси со счетом 5:0. После этого определились пары 1/4 финала турнира.

Занявшая первое место в группе А сборная России встретится с Испанией, а финишировавшие на второй позиции японцы сыграют с командой Таити.

В других четвертьфиналах сыграют Швейцария и Уругвай, а также Сенегал - Бразилия.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 26 августа.