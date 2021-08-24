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24.08.2021 23:11
Рубрика: Спорт

Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу стали известны все участники 1/4 финала.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2021 и теперь сыграет с Испанией

В заключительном матче группового раунда сборная Бразилии нанесла поражение команде Беларуси со счетом 5:0. После этого определились пары 1/4 финала турнира.

Занявшая первое место в группе А сборная России встретится с Испанией, а финишировавшие на второй позиции японцы сыграют с командой Таити.

В других четвертьфиналах сыграют Швейцария и Уругвай, а также Сенегал - Бразилия.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 26 августа.

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