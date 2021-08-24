Сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2021 и теперь сыграет с Испанией

Сборная России с первого места в группе "А" вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, разгромив Японию - 7:1. В четвертьфинале команде Михаила Лихачева 26 августа предстоит тяжелейшая встреча с Испанией.

В матче с Японией россияне порадовали болельщиков не только количеством голов, но и их красотой. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Что бы кто не говорил, а статус одного из фаворитов турнира плюс фактор домашних стен нашу сборную немного закрепостили. В первых двух матчах - ни одной победы в основное время: американцев додавили в дополнительное, Парагвай - по пенальти. Как итог: в заключительной встрече с японцами требовалась победа. И тут было уже не так важно, каким образом, лишь бы победить. Только такой расклад позволял россиянам обойти в турнирной таблице парагвайцев, разгромивших в последнем туре США - 9:4.

На первое место наших выводила победа с разницей в два мяча и больше, но был нюанс. Триумф в квартете гарантировал встречу в плей-офф с испанцами, которые неожиданно стали вторыми в группе "В".

Надо отдать должное нашим парням (кстати, именно под таким брендом россияне выступают на ЧМ-2021). В самый ответственный момент они, с одной стороны, выдали свой лучший футбол на турнире, с другой - на глазах у своей публики не стали заниматься сомнительной арифметикой. В этом матче в исполнении наших было все: комбинации на загляденье, шикарные по красоте голы. Отличились Федор Земсков, Борис Никоноров, Максим Чужков и Артур Папоротный, оформивший хет-трик. Плюс один из мячей в свои ворота забил Одзу Морейра. Неизвестно, высчитывали ли варианты японцы, но, судя по их глазам, проигрывать с таким крупным счетом они точно не собирались.

- Доволен игрой, есть моменты, над которыми надо работать, но это уже тренерский штаб подскажет, - подвел итог без сомнения главный герой матча Артур Папоротный. - А так, конечно, приятно, особенно чувствовалась эта атмосфера в команде, все выходили биться друг за друга, как одна семья, как один кулак, это очень нравится. Старые, молодые игроки, все бились - это самое главное. Когда есть команда, коллектив, голы придут обязательно.

В четвертьфинале сборная России померится силами с испанцами. "Красная фурия" традиционно ходит в фаворитах любого крупного турнира, хотя чемпионат мира не выигрывала ни разу. Более того, на последних трех первенствах планеты Испания оставалась вообще без медалей.

В Москве наш будущий соперник полностью свой потенциал не показал и в этом чем-то похож на россиян. Испанцы даже потерпели поражение, уступив в искрометной перестрелке сборной Таити (8:12), которая и стала победителем группы "В". Таитяне встретятся в четвертьфинале с Японией.

Михаил Лихачев: В любом виде футбола Россия - Испания - фантастическая вывеска. Четвертьфинал будем ждать с трепетом

- В любом виде футбола Россия - Испания является фантастической вывеской, - поделился эмоциями от предстоящего матча главный тренер нашей сборной. - Конечно, будем ждать с трепетом четвертьфинал. Сборная Испании - классная и сильная команда, в принципе она и здесь это доказала. Чемпионат мира в Москве, Россия - Испания. Ничего вам не напоминает?

Намек понятен. Три года назад в 1/8 финала чемпионата мира по футболу классическому россияне выбили из турнира как раз испанцев. Единственное и главное отличие: тогда это стало сенсацией. В пляжном футболе победа наших неожиданностью не станет. Цель сборной России - "золото" ЧМ-2021.