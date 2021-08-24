Россияне вышли в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная России обыграла Японию - 7:1 в последнем матче группового этапа и завоевала путевку в плей-офф домашнего чемпионата мира по пляжному футболу. В четвертьфинале соперником наших станет один из фаворитов турнира команда Испании.

Японцы ко вчерашнему дню место в плей-офф себе гарантировали. А вот сборная России, не сумев ни разу выиграть в первых двух матчах в основное время, невольно загнала себя в угол. В последней игре группы подопечным Михаила Лихачева требовалась победа. Неважно, с каким счетом, в основное время, в дополнительное или по пенальти: только победа позволяла нашим оказаться выше Парагвая, который свой последний матч на групповом этапе провел на "отлично", разорвав команду США - 9:4.

При этом неоднозначность ситуации заключалась в том, что победа над японцами с разницей в два мяча и более выводила наших на первое место в квартете "А", а заодно в плей-офф - на Испанию, неожиданно ставшую второй в группе "В". Первая строчка там досталась команде Таити.

Россияне сразу дали понять, что не собираются заниматься арифметикой. На первой же минуте Одзу Морейра срезал мяч в свои ворота, а чуть позже Артур Папоротный великолепным ударом в касание под перекладину удвоил преимущество наших. Не менее красивым получился гол Федора Земскова через себя, после чего счет стал 3:0 в пользу хозяев поля.

Во втором периоде наши продолжили отрываться. Мяч себе в актив записал голкипер Максим Чужков, пробивший с отскоком мимо японского коллеги Юсукэ Каваи. В последней 12-минутке Папоротный забил еще дважды. Японцы ответили лишь одним голом. А точку поставил Борис Никоноров.