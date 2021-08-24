Россияне вышли в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Новости

Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Венгрию 01:42
Белый дом опубликует отчет спецслужб США о происхождении коронавируса 01:23
Пентагон сообщил о рождении троих детей на авиарейсах из Афганистана 00:51
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах 00:01
NASA перенесло выход в открытый космос из-за недомогания астронавта 23.08.2021
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии 23.08.2021
Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ 23.08.2021
Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян 23.08.2021
Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана 23.08.2021
В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia 23.08.2021
Британия и Канада планируют предложить ввести санкции против Афганистана 23.08.2021
В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 23.08.2021
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 23.08.2021
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 23.08.2021
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 23.08.2021
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 23.08.2021
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 23.08.2021
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 23.08.2021
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 23.08.2021
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 23.08.2021
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 23.08.2021
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 23.08.2021
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 23.08.2021
Супермен станет гомосексуалистом 23.08.2021
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 23.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 00:58
Рубрика: Спорт

Россияне вышли в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8542)
Сборная России обыграла Японию - 7:1 в последнем матче группового этапа и завоевала путевку в плей-офф домашнего чемпионата мира по пляжному футболу. В четвертьфинале соперником наших станет один из фаворитов турнира команда Испании.

Японцы ко вчерашнему дню место в плей-офф себе гарантировали. А вот сборная России, не сумев ни разу выиграть в первых двух матчах в основное время, невольно загнала себя в угол. В последней игре группы подопечным Михаила Лихачева требовалась победа. Неважно, с каким счетом, в основное время, в дополнительное или по пенальти: только победа позволяла нашим оказаться выше Парагвая, который свой последний матч на групповом этапе провел на "отлично", разорвав команду США - 9:4.

Фото: РИА Новости
Назван итоговый состав сборной на ближайшие матчи

При этом неоднозначность ситуации заключалась в том, что победа над японцами с разницей в два мяча и более выводила наших на первое место в квартете "А", а заодно в плей-офф - на Испанию, неожиданно ставшую второй в группе "В". Первая строчка там досталась команде Таити.

Россияне сразу дали понять, что не собираются заниматься арифметикой. На первой же минуте Одзу Морейра срезал мяч в свои ворота, а чуть позже Артур Папоротный великолепным ударом в касание под перекладину удвоил преимущество наших. Не менее красивым получился гол Федора Земскова через себя, после чего счет стал 3:0 в пользу хозяев поля.

Во втором периоде наши продолжили отрываться. Мяч себе в актив записал голкипер Максим Чужков, пробивший с отскоком мимо японского коллеги Юсукэ Каваи. В последней 12-минутке Папоротный забил еще дважды. Японцы ответили лишь одним голом. А точку поставил Борис Никоноров.

Спорт Футбол Пляжный футбол