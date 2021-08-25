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25.08.2021 00:48
Рубрика: Спорт

Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ

Текст: Максим Домчев

Женская сборная России в третьем туре группового раунда чемпионата мира по хоккею проиграла команде США - 0:6.

Фото: Федерация хоккея России
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Во вторник россиянки проводили свой третий матч на турнире. Им снова противостояла одна из сильнейших сборных мира - команда США. В предыдущей встрече сборная России уступила команде Канады.

Россиянки пропустили первую шайбу на 12-й минуте встречи после броска Бритты Керл. Во втором периоде Хилари Найт и Ли Стеклейн закрепили успех.

В заключительном отрезке встречи россиянки пропустили еще три шайбы - отличились Келли Паннек, Эбби Мерфи и Джесси Комфер.

После трех матчей у сборной России три очка. В следующем матче они сыграют с командой Финляндии. По регламенту турнира все пять сборных из группы А, в которой выступает сборная России, проходят в плей-офф.

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