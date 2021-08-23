Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде на ЧМ

Российские хоккеистки в матче второго тура группового раунда чемпионата мира уступили канадской команде со счетом 1:5.

На проходящем в Канаде женском чемпионате мира по хоккею российская сборная встречалась со сборной Канады, которая считается одним из главных претендентов на победу. В первом периоде канадки больше атаковали, но распечатать ворота Надежды Морозовой так и не сумели.

Нулевая ничья продержалась до 28-й минуты встречи. А затем сборная Канады усилиями Сары Филье размочила счет. Спустя две минуты Элла Шелтон сделала счет 2:0, а на 34-й минуте Эрин Амброз в третий раз зажгла красный свет за воротами россиянок.

Тренерский штаб сборной России заменил Морозову на Аллу Пругову, которая в третьем периоде пропустила две шайбы от Мелоди Дауст и Ребекки Джонстон. На последней минуте встречи Ольга Сосина сумела распечатать ворота соперниц.

Сборная Канады после двух матчей набрала шесть очков. У россиянок три, но впереди еще один непростой матч против другого претендента на золото - сборной США. По регламенту из этой группы в плей-офф выйдут все пять сборных.