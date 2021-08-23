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23.08.2021 17:37
Рубрика: Спорт

"Локомотив" объяснил скандальный пост в соцсетях про своего бывшего игрока

Текст: Максим Домчев

В "Локомотиве" прокомментировали опубликованные после матча против "Краснодара" сообщения в социальных сетях про экс-полузащитника команды Гжегожа Крыховяка, ранее выступавшего за столичный футбольный клуб.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Крыховяк заявил, что трансфер в "Краснодар" был оформлен без его ведома

После победы в матче пятого тура РПЛ со счетом 2:1 над "Краснодаром" в соцсетях "Локомотива" появились публикации с фотографиями моментов матча, на которых оказался бывший игрок клуба Гжегож Крыховяк, ныне выступающий за краснодарцев. Фото были озаглавлены: "Выбирай правильные цвета".

Это вызвало неоднозначную реакцию болельщиков, посчитавших, что таким образом в пресс-службе "Локомотива" поиздевались над игроком, который был лидером команды, но был вынужден уйти нынешним летом.

В "Локомотиве" подчеркнули, что не хотели оскорбить польского футболиста.

"Мы всю неделю готовились к матчу с "Краснодаром", была выбрана стратегия, в которой мы хотели обыграть цвета "Локомотива" и "Краснодара". У обоих клубов доминирующий цвет - зеленый, это то общее у соперников, которое нам показалось интересно обыграть. Есть и еще одна деталь - Смолов, который является нашим лидером, играл за "Краснодар", а Крыховяк - за "Локомотив". Такое противостояние нам тоже показалась интересным", - рассказали в пресс-службе "Чемпионату".

При этом никаких мыслей о том, что эта публикация вызовет неоднозначную реакцию, у специалиста, отвечающего за соцсети, не было.

"Наш SMM-отдел не хотел оскорбить Крыховяка. Цели ему насолить или подколоть тоже не было. Просто правильные цвета в нашем понимании - это цвета "Локомотива". Да, реакция на публикацию была неоднозначной, но еще раз подчеркиваем: никакого негативного посыла в адрес нашего бывшего футболиста не было", - добавили в пресс-службе клуба.

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