Новости

В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 21:13
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 21:09
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 20:55
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 20:51
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 20:48
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 20:40
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 20:24
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 20:04
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 19:55
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 19:47
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 19:45
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 19:45
Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей 18:34
В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой 18:30
Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат 18:29
В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с выдачей ипотеки в 2021 году 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 20:48
Рубрика: Спорт

"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба "Локомотива" Фото: Пресс-служба "Локомотива"
Фото: Пресс-служба "Локомотива"

Полузащитник французского клуба "Кан" Аликсис Бека Бека подписал контракт с московским "Локомотивом".

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Локомотив" объяснил скандальный пост в соцсетях про своего бывшего игрока

Договор 20-летнего футболиста молодежной и олимпийской сборных Франции с московским клубом рассчитан на пять лет. Как сообщил "Локомотив" на своей странице в Facebook, футболист будет выступать под номером 8.

"Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о "Локомотиве" перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на играх. Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче", - сказал Бека Бека.

Как ранее сообщала "РГ", сумма трансфера игрока со всеми бонусами составит 7 миллионов евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Футбольные трансферы