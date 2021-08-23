"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека

Полузащитник французского клуба "Кан" Аликсис Бека Бека подписал контракт с московским "Локомотивом".

Договор 20-летнего футболиста молодежной и олимпийской сборных Франции с московским клубом рассчитан на пять лет. Как сообщил "Локомотив" на своей странице в Facebook, футболист будет выступать под номером 8.

"Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о "Локомотиве" перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на играх. Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче", - сказал Бека Бека.

Как ранее сообщала "РГ", сумма трансфера игрока со всеми бонусами составит 7 миллионов евро.