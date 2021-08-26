Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании

Французскому защитнику клуба "Манчестер Сити" Бенжамену Менди будет предъявлено обвинение в изнасиловании.

Как сообщает сайт Королевской прокурорской службы, полиция графства Чешир предъявит Менди обвинения в изнасиловании. Сообщается о том, что нарушение закона имело место в графстве Чешир с октября 2020 года по август 2021 года.

Против футболиста написаны три заявления от граждан старше 16 лет, он подозревается по четырем пунктам изнасилования и посягательства на половую неприкосновенность. Полиция взяла француза под стражу. Сообщается, что он предстанет перед судом 27 августа.

В "Манчестер Сити" уже отстранили игрока от тренировок и матчей до окончания расследования.